Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr Dode bi Bremen

In en Wahnhuus in Fischerhuud bi Bremen hebbt se de Lieken vun en Fru un en Mann funnen. Un denn is dor noch en Fru swoor an't Lief to Schaden kamen. Mag ween un dor weer en Scheetiesen mit in 't Speel. Wat in dat Huus passeert is, dat kann de Polizei noch nich seggen. Bet in de Nacht rin weern dor bummelig sösstig Lüüd in 'n Insatz. // Stand 29.12.2021, Kl. 9:30

