Stand: 28.12.2021 09:30 Uhr Omikron-Tahlen in Hamborg

In'n Vergliek to'n Rest vun Düütschland gifft dat in Hamborg bannig veel Omikron-Fäll. Dat wiest de Tahlen vun't Robert Koch-Institut. Bet nu sünd in Hamborg eenhunnertsöventig Omikron-Fäll mellt worrn. Blots in Bayern un in NRW geev dat mehr. Rekent man de Tahlen op de Inwahners vun de Länner rünner, denn is Hamborg düütschlandwiet sogor op't mehrst vun Omikron drapen. | Stand 28.12.2021 Kl. 9:30

