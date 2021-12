Stand: 28.12.2021 09:30 Uhr Länner schränkt Kontakt in

Omikron steckt jo vergliekswies teemlich dull an. Dorüm möken de Ministerpräsidenten ut, dat Kontakten ok ünner de inschränkt warrn schullen, de impt sünd or Corona achter sik hefft. Düsse Regel gellt vun nu af an in all Bunnslänner. Dorto kummt, dat af vundaag ok meist all Clubs un Diskos to hefft. | Stand 28.12.2021 Kl. 9:30

