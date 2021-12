Stand: 28.12.2021 09:30 Uhr Töven op't Triage-Oordeel

Dat Bunnsverfatensgericht will an'n Morgen sien Oordeel över de Triage bekannt maken. Triage: Dat meent hier de Fraag, wo hannelt warrn schall, wenn Intensivstatschonen so vull sünd, dat nich jeedeen vun de Patienten hulpen warrn kann. Dokters müssen in so en Fall denn utsöken, wokeen rett warrn schall un wokeen nich. Negen Behinnerte, de al Krankheiten hefft, harrn klaagt. Se weren bang, dat se in'n Fall vun en Triage en Nadeel harrn. | Stand 28.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2021 | 09:30 Uhr