Stand: 28.12.2021 09:30 Uhr Polizei ünnersöcht Fall Glinn

In'n Fall vun de dootschaten Minschen in Glinn ünnersöcht de Polizei graad woans sik dat allens afspeelt hett. De Schandarms harrn an Sünnavendavend twee Kinner doot in en Eenfamilienhuus funnen. Jümehr Vadder is ok dootbleven – dor is man noch versöcht worrn, em to reanimieren. De Mudder keem swoor verletzt na't Krankenhuus; se is al nich mehr in Levensgefahr. De Polizei seggt, dat seeg so ut, as wenn sik de Fall rein in de Familie afspeelt harr. | Stand 28.12.2021 Kl. 9:30

