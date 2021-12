Stand: 28.12.2021 09:30 Uhr HSV Hamborg verleert

En Daalslag in't letzt Speel in't Johr: De HSV Hamborg hett in de Handball-Bunnsliga gegen'n Bergischen HC verloren. An't End stünn dat süssuntwintig to sövenuntwintig. In de eerste Halvtiet harrn de Hamborgers noch mit fief Toren vörn legen. Nu geiht de HSV Hamborg op Tabellenrang ölven in de EM-Paus. | Stand 28.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.12.2021 | 09:30 Uhr