Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Krankenhüüs maakt Minus

De Krankenhüüs in Düütschland, de geiht dat vun de Finanzen her so leeg as lange nich mehr. Dat is bi dat ne’e Krankenhuus-Barometer rutsuert, dat dat Redakschoonsnetwark Düütschland vörliggen deit. Dor steiht ünner annern binnen, dat sösstig Perzent vun de Krankenhüüs woll dormit reken doot, dat se en Minus maakt. Dat sünd tweemal soveel as in’t verleden Johr. Een wichtigen Grund dorför is, dat de Krankenhüüs dörch de Pandemie Betten freeholen un dorüm normale Operaschonen afseggen müssen. //Stand 27.12.21 Kl. 9:30

