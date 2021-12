Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Strengere Corona-Regeln

In Hamborg gifft dat siet den Hilligen Avend al strengere Corona-Regeln. Vun vundaag af an warrt dat nu ok in annere Bunnslänner strenger. Neddersassen, Baden-Würtemberg un Brandenburg, de sett nu ok üm, wat besloten worrn is. In ganz Düütschland dörvst denn ok Lüüd de impt oder wedder gesund sünd weniger Kontakte hebben. Blots bet to teihn Minschen köönt sik denn noch drapen. Kinner bet veerteihn Johr, de warrt nich mittellt. In Melckelnborg-Vörpommern maakt se vundaag bavento Kinos, Theaters, Museen un Swimmbäder dicht. //Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

