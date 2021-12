Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De bunnswiete Corona-Inzidenz, de is blots en lütt beten na baven gahn op knapp tweehunnertdreeunwtintig. Güstern weer se bi bummelig tweehunnerteenuntwintig. Wat de Tahlen nu aver utseggen doot, dat is nich recht klor. Denn dat Robert-Koch-Institut meent, dat an de Fierdaag nich soveel test worrn is. Op de Hamborger Intensivstatschonen, dor sünd aktuell achtunsösstig Covid-Patschenten togegen. De Hospitaliseerungsraat, de hebbt se över Wiehnachten nicht utrekent. //Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

