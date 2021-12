Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Wahnungen an de Holstenstraat

Eendusendtweehunnert Wahnungen, de wüllt se op dat Gelänn vun de ole Holsten-Braueree in Alt’na boen. Se plaant, dat dat in’t tokamen Johr losgahn schall. Dat Ünnernehmen Consus/Adler hett dat Grundstück an de Holstenstraat köfft. Man de Bo-Verdraag, de is noch nich ünnertekent. In’t Bezirksamt Alt’na, dor töövt se noch, wat Börgerinnen un Börgers villicht wat dorgegen hebbt. // Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

