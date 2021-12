Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Mehr Smökers in Düütschland

In Düütschland smöökt wedder mehr Minschen: Meist eenundörtig Perzent vun de, de öller sünd as veerteihn Johr. Dat is bi de „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ rutsuert, en Studie, de dat Smöken över längere Tiet ünnersöken deit. An’t Enn vun tweedusendnegenteihn weren dat veer Perzentpunkte weniger. Fachlüüd meent, dat mag ween, dat dütt Johr mehr Minschen wedder anfungen hebbt, de al ophöört harrn. An’n eersten Januaar geiht to’n eersten Maal siet tweedusendfoffteihn de Tabakstüer wedder na baven. //Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

