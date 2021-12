Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Basketball

De Hamborger Towers, de sünd in de Basket-Ball Bunnsliga ümmer noch goot dorbi. In Willemsborg hebbt se gegen Gießen mit’n Eenhunnertunveer to tweeunachtig wunnen. Tweedusenduntweehunnert Fans weern bi dat Speel in de Inselparkhall dorbi. In de Bunnsliga Tabell, dor sünd de Towers op den drütten Platz hoochkladdert. //Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

