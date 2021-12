Stand: 27.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi ornlich Wulken. Övern Dag kann Snee oder Sneeregen daalkamen un dat mag ok glatt ween. Meist is dat aver dröög bi bet to twee Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder veer Graad ünner null. Morgen kriegt wi de Sünn meist gor nich to sehn. Dichte Wulken sünd an’n Himmel. Eeerts kümmt blots en beten Regen daal man to’n Namiddag hin warrt dat mehr. Dat Ganze bi bet to söss Graad. // Stand 27.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2021 | 09:30 Uhr