Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr Ne'e Corona-Regeln

Siet Meddernacht gellt in Hamborg strengere Corona-Regeln. Nu dröövt sik nich mehr as teihn Minschen de impt oder un welk, de sik vun dat Virus verhaalt hebbt drepen. Kinner ünner veerteihn Johr reekt se dor nich mit rin. Minschen, de nich impt sünd, dröövt sik blots in jemehr egen Huushalt mit nich mehr as twee Minschen ut en anner Huus drepen. Restaurants, Bars un Kneipen mööt vunaf avends Klock ölven jemehr Ladens dicht maken. Hamborgs Börgermester Peter Tschentscher dankt de Börgerslüüd för jemehr Verständnis för de Corona-Regeln. // Stand 24.12.2021, Kl. 9:30

