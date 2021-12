Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr Anspraak Bunnspräsident

Un ok vun den Bunnspräsidenten is en Wiehnachtsanspraak al Traditschoon. Frank-Walter Steinmeier fordert vun de Minschen, dat se in de Corona-Pandemie tosamenhollt. Kloor gifft dat Striet, Unsekerheiten un Ängste, meen Steinmeier. Man wichtig weer, in welkeen Toon een doröver snacken deit. Wi mööt uns ok na de Pandemie jümmer noch in de Ogen kieken könen, sä de Bunnspräsident. // Stand 24.12.2021, Kl. 9:30

