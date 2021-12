Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr Ne'e Risikogegenden

Dat Reisen warrt ok tokamen Tiet nich lichter. Düütschland orrnt Spanien un Portugal as Corona-Hoochrisikogegenden in. Dat gellt ok för de USA. Wokeen vun dor ut na Düütschland reist un nich kumplett impt oder wedder sund is, de mutt för teihn Daag in Quarantään. Dat gellt vunaf tokamen Nacht. // Stand 24.12.2021, Kl. 9:30

