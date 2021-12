Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr Inköpen an Wiehnachten

Wokeen noch vör Hilligavend wat inhalen will, de kann dat vundaag noch bet Klock twee doon. Denn maakt de mehrsten Geschäften Fieravend. In de Wannelhall in'n Hauptbahnhoff is noch bet Klock dree wat to kriegen. Blots in'n Supermarkt an'n Flooghaven gifft dat jedeen Dag frische Levensmiddels. // Stand 24.12.2021, Kl. 9:30

