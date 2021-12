Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr Handball

To't achte Mal in düsse de Saison harrn de Handballers vun'n HSV Hamborg dat Nasehn. Bi'n Tabellenföhrer in Magdeborg hebbt se mit en sössuntwintig to veerundörtig wat op de Mütz kregen. Mit söss Doren hett Casper Mortensen an'n besten smeten. // Stand 24.12.2021, Kl. 9:30

