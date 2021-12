Stand: 24.12.2021 09:30 Uhr -Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wiehnachtswedder för uns in Hamborg is wat för echte Hanseaten. Mal wulkengries un dröög, denn pladdert dat wedder en beten – un wieldat Wiehnachten ganz ahn Snee ja nich geiht, kriegt wi to’n Nameddag hen tominnst en beten Sneeregen. Dat allens bi bet to veer Graad.

Wenn jo dat to warm is, denn freit jo op morgen. Dor hebbt wi blots noch twüschen een un dree Graad ünner Null, dorför mit veel Sünnschien. // Stand: 24.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.12.2021 | 09:30 Uhr