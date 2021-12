Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Hannel maakt Bilanz

Dörtig Perzent weniger Ümsatz: För de Ladens in Hamborg endt dat Wiehnachtsgeschäft al wedder mit en Verlust. Ok op de Wiehnachtsmarkten weer lang nich so veel los as för de Corona-Pandemie. De Bedrievers vun de Buden sünd froh, dat se in Hamborg opmaken kunnen: Man nu do so veele Minschen vun to Huus ut arbeidt, fehlen jüm de Besökers. Se klaagt ok wegen ne'e Kösten: to'n Bispeel dör de 2-G-Kontrollen. De mehrsten Wiehnachtsmarkten hefft vundaag jümehrn letzten Dag. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

