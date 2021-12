Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Impen an Wiehnachten

Boostern al na drei Maand: So harr de Ständige Impkommisschon dat anradt. Un in Hamborg gifft dat över de Fierdaag ok veele Mööglichkeiten sik impen to laten: To'n Bispeel in't Impzentrum vun de Stadt in Rothenborgsoort. In't ne'e Johr will de Stadt denn noch mal mehr Imptermine mööglich maken. Woveel dat warrt, dat hängt denn dorvun af, woveel Impstoff in Hamborg ankummt. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

