Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Lauterbach: Impen geiht wieder

In düsse Daag warrt veel över de drütte Dosis gegen Corona snackt. Man Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach geiht dorvun ut, dat ok op'n Booster noch en Booster folgen warrt. He sä in'n ZDF: Wi warrt en veerte Impen bruken. Dorvör weren bi BioNTech al achtig Millionen Dosen bestellt. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

