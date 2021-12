Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Brand in Langenhorn

In Langenhorn is in de Nacht en Eenfamilienhuus utbrennt. Twee vun de fief Bewohners vun't Huus in'n Dreyerpfad sünd mit en Rook-Vergiften na't Krankenhuus kamen. De Füerwehr weer mit veertig Lüüd anrückt. Wegen de Minustemperaturen is dat Löschwater vör't Huus deelwies froren. Folg is en Rutschbahn ween, de de Arbeit för de Füerwehrlüüd noch mal gefährlicher maakt hett. De Ursaak vun'n Brand is noch nich rut. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

