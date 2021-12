Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Brand op de A1

Op de A1 is an'n Morgen op Höög vun't Dreieck Norderelv en Laster in Brand geraten. En Riepen vun'n LKW harr Füer fungen un de Föhrer hett sien Hänger denn afkoppelt. De Hänger weer mit Papier vullladt. De Autobahn is denn op beide Sieden twüschen Dreieck Norderelv un Dreieck Süüdoost sparrt worrn. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

