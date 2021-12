Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Wedder freie Fohrt na Sylt

De Weg na Sylt is wedder frei; de Töög rullt ümbi wedder na Fohrplan. Vun de Düütsche Bahn heet dat, dat de Regionalverkehr al heel wedder ünnerwegens is. Blots en fröhen Intercity fallt noch ut. Güstern weren in'n Bahnhoff vun Westerland twee Loks ut de Sporen lopen. Keeneen is dorbi verletzt worrn. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2021 | 09:30 Uhr