Stand: 23.12.2021 09:30 Uhr Towers winnt in'n Eurocup

För de Hamborg Towers löppt in'n Basketball Eurocup graad allens rund. Nu hefft se ok bi'n Club Dolomiti Energia Trento ut Italien wunnen: mit negenunnegentig to negentig. Dat is nu eerst en poor Daag her, dat de Towers unvermodens gegen dat Top-Team Krasnodar ut Russland wunnen hefft. | Stand 23.12.2021 Kl. 9:30

