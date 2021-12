Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr Ne’e Coronaregeln

Nu schüllt se ok för Lüüd gellen, de al impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd: de ne’en Coronaregeln. In Hamborg dörvt vun nu af an nich mehr as teihn Minschen privaat tohoop kamen. Restaurangs mööt Klock ölven an’n Avend de Dören dicht maken. Denn dörv nich mehr in en Grupp danzt warrn. Un grote Veranstaltens sünd ok nich mehr mööglich, dat heet: Sportevents mööt ahn Tokiekers utricht warrn. In Hamborg schall dat allens al to Wiehnachten gellen – in de anner Länner op laatste na de Fierdaag. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

