Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr Reakschonen op Coronaregeln

Dat, wat ut Berlin to de ne’en Coronaregeln to hören weer, dat weer heel ünnerscheedlich. De AfD meent, de Regeren maakt, wat se will. Un de Börgerslüüd warrt kopplos bi sowat. De Linke will weten, woso de Coronaregeln in Düütschland eerst vun den 28. Dezember af an gellen schüllt. De Böverste vun de Frakschoon Dietmar Barsch see, dat Virus keent keen Fierdaag nich. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

