Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr Al fröher boostern

In Hamborg kann een al na dree Maand de Sprütt gegen Corona to’t Opfrischen kriegen. Dor hett de Ständige Impkommischoon to raadt. Un dat sett se hier ok üm, see Börgermeister Peter Tschentscher. Impstoff ahn Enn gifft dat opstünns nich. Man för de Lüüd, de al vör mehr as fief Maand impt worrn sünd, will de Stadt nu extra Impterminen anbeden. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.12.2021 | 09:30 Uhr