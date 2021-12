Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr 2G in’n Eenzelhannel

De 2G-Regel för den Eenzelhannel is rechtens. Dat hett dat Hamborger Verwaltensgericht entscheed un den dringlichen Andrag vun en Koophuuskeed aflehnt. In Neddersassen harr en Gericht fastleggt, dat de Regel nich na Recht un Gesetz weer. Man dat Hamborger Gericht is seker, dat de Regel nödig is. De Richters seen, vunwegen de aktuelle Coronalaag is dat na de Ümstänn dat Lüüd, de nich impt sünd, nich in Ladens ringahn dörvt. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.12.2021 | 09:30 Uhr