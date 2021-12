Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr Hamborger Schoolferien

Wenn an’n Vörmiddag in de Hamborger Scholen de Klingel to hören is, denn sünd Wiehnachtsferien. To’n letzten Schooldag hett Senater Ties Rabe künnig maakt, dat de Ferien so as plaant an’n 4. Januar to Enn sünd. He hett ne seggt to en Vörslag vun de Linke. De harr vörslaan, de Ferien noch wieder lopen to laten, üm so dorgegen antogahn, dat Omikron sik to gau utbreden deit. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

