Stand: 22.12.2021 09:30 Uhr Ukraine: NATO is praat

Vunwegen den Arger in de Ukraine steiht de NATO siet en poor Daag praat. Dat süht mehr un mehr na en Insatz för den Spezialtrupp ut, de gau togang is. Dat Blatt Die Welt schrifft, dat de Trupp siet Maandag binnen fief Daag na en Krisengegend ümtrecken kann. Dat sünd twee Daag weniger as betnu. Russland schickt siet Weken en Barg Suldaten hen na de Grenz to de Ukraine. / Stand: 22.12.2021, Klock 9:30

