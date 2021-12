Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln warrt strenger

Vundaag warrt glieks tweemal strengere Corona-Regeln besloten: In Hamborg will de Senaat, dat wi al to Wiehnachten weniger Kontakten to anner Minschen hebbt, ok wenn wi al impt oder wedder gesund sünd. De Eerste Börgermeister Peter Tschentscher seggt, dat mutt so sien vun wegen de ne’e Omikron-Variaant, mit de man sik noch gauer ansteken kann. Un denn snackt hüüt Namiddag ok noch Bund un Länner över strengere Corona-Regeln, de aver eerst na Wiehnachten gellen schüllt. //Stand 21.12.21 Kl. 9:30

