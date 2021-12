Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Pleeg-Kräft an’t Limit

Dat is veel to veel för uns – dat hebbt de Mitarbeiders ut de Intensiv-Pleeg an’t UKE al in de verleden Week luut un düütlich seggt. Se hebbt ok wohrschaut, dat se nich mehr inspringen wüllt, wenn Kollegen krank sünd. Wat NDR 90, 3 weet, maakt se dat nu ok wohr. De Mitarbeiders, de mööt sik nu üm noch mehr Patschenten kümmern. Morgen will dat UKE wieder mit jüm över de Saak snacken. //Stand 21.12.2021 Kl. 9:30

