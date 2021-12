Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Hamborg maakt Minus mit Reisering

Dat Bus-Ünnernehmen Reisering, dat hett in’t verleden Johr twee Millionen Euro Minus maakt vun wegen Corona. Vigeliensch an de Saak is, dat dat Ünnernehmen to’n grooten Deel de Verkehrsbedrieven Hamborg-Holsteen tohöört. För dat Minus mööt also de Stüerbetahlers opkamen. De Bund vun de Stüerbetahlers, de bekrittelt de Saak nu. De Rekenshoff, de harr Hamborg al knapp twee Johr vöraff seggt, se schüllt dor utstiegen bi Reisering. // Stand 21.12.2021 Kl. 9:30

