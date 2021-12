Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Andy Grote un de AfD

Dat Hamborger Verfatensgericht, dat will vundaag seggen, wat Binnensenater Andy Grote de Verfatensrechte vun de AfD-Börgerschaapsfrakschoon verletzt hett oder nich. De AfD meent jo un hett em anklaagt. Dat geiht dorüm, wat Andy Grote över den „Flögel“ vun de AfD schreven hett in en Bericht för den Verfatensschutz. De AfD föhl sik anprangert, heet dat bi de Verhanneln. Bavento meent de Partei, Andy Grote weer nich neutraal, so as dat vörschreven is. //Stand 21.12.2021 Kl. 9:30

