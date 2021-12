Stand: 21.12.2021 09:30 Uhr Brand in Bardörp

In Bardörp hett dat Füer in en Asyl-Ünnerkunft geven: In de Straat Brookkehre hett an’n Avend en Wahncontainer brennt. Wat de Füerwehr seggt, is nüms to Schaden kamen. Rund twintig Bewahners sünd in en anner Ünnerkunft bröcht worrn. Worüm dat brennt hett, dat weet se noch nich. //Stand 21.12.2021 Kl. 9:30

