Stand: 20.12.2021 09:30 Uhr Slechte Corona-Tahlen in Hamborg

Dat gifft en klore Tendenz na baven bi de Corona-Inzidenz in Hamborg. Verleden Week is se gau üm mehr as sösstig Punkte anstegen, un nu steiht se bi dreehunnertveerteihn. Dormit droht noch vör Wiehnachten scharpere Corona-Regeln in Hamborg - vunaf Inzidenz dreehunnertföfftig wörr dat losgahn. Clubs un Bars dröffen denn nich mehr opmaken, un private Fiern geev dat denn blots noch in'n lütten Kring - ok bi Lüüd, de impft sünd oder Corona överstahn hebbt. // Stand: 20.12.; Klock 09:30

