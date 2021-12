Stand: 20.12.2021 09:30 Uhr Raat slaan över Novavax

He funkschoneert anners as de Corona-Impfstoffe, de dat betto geven deit, un dorüm kann sik bi den so nöömten Doot-Impfstoff Novavax de een oder anner doch noch mit en Sprütt anfrünnen. Bet nu is Novavax in de EU noch nich verlöövt, man vundaag will de Europäisch Arzneimiddelagentur Raat slaan över dat Tolaten för dissen Markt. Wenn se "jo" seggen deit, denn mutt noch de EU-Kommission doröver afstimmen. // Stand: 20.12.; Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2021 | 09:30 Uhr