Stand: 20.12.2021 09:30 Uhr Footballer rassistisch beleidigt

In den düütschen Football warrt veel över en Speel ut de drüdde Liga snackt: de Partie MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück. Dorbi is en Hamborger rassistisch beleidigt worrn. Aaron Opoku is totiet vun'n HSV an Ossenbrügge utlehnt, un bi dat Speel sünd op de Tribüün Apen namaakt worrn. De Schiedsrichter hett dat Speel na üm un bi en halve Stünn afbraken. Vun'n HSV sünd scharpe Wöör gegen den rassistischen Kraam kamen. // Stand: 20.12.; Klock 09:30

