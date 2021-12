Stand: 20.12.2021 09:30 Uhr Sportler-Wahl in Baden-Baden

De Hamborger Alexander Zverev hett op en Gala in Baden-Baden den Titel "Sportler des Jahres" kregen. Bidragen dorto hett seker ok sien Olympiasieg in'n Sommer. Bi de Froonslüüd is de Wietspringersch Malaika Mihambo uttekent worrn, un de Mannschaps-Titel güng an dat Veer-Froonslüüd-Team bi't Bahnradföhren. // Stand: 20.12.; Klock 09:30

