Stand: 20.12.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Wi kriegt en fründlichen Dag mit wenig Wulken, aver blots noch bet to veer Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Oolgamm null Graad. Morgen kann dat mit Nevel losgahn, un dorna gifft dat mehr Wulken as Sünnschien un kuum mal poor Drapens Regen – bi blots noch dree Graad. // Stand: 20.12.; Klock 09:30

