Mehr wussen Lüüd, de impt sünd

Woveel Hamborgerinnen un Hamborgers hebbt al en Sprütt gegen Corona kregen? So as de Verenigen vun’e Kassendokters dat seggt, sünd dat woll negentigdusend mehr as een vun Amts wegen her weet. Un dat liggt doran, dat noch ümmer welke vun’e Dokters dat Robert Koch-Institut eerst laat Bescheed seggen doot, wenn se een impt hebbt. Dor is noch en groten Ünnerscheed twüschen de Sprütten, de afrekent sünd un de Sprütten, de se bet nu tellt hebbt. Bi de wussen Lüüd in Hamborg leeg de Quote bi’t Impen woll al bi negentig Perzent un nich bi achtunachtig.

