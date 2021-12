Stand: 17.12.2021 09:30 Uhr Angaven to’t Impen fehlt faken

Un noch en annere Datenlaag is nich kloor un sorgt in Hamborg för Arger vör allen bi de Oppositschoon. Denn de is ganz verbaast doröver, waveel dor bi de Daten fehlen deit, wat de Fraag angeiht, wat de Lüüd, de sik bi uns in’e Stadt mit Corona ansteken hebbt, nu impt sünd oder nich. Un düsse Fraag stellt sik bi bet to söventig Perzent vun’e Fäll. De Soziaalbehöörd hett nu seggt, dat se de Daten mööglichst komplett narecken warrt.

