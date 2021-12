Stand: 17.12.2021 09:30 Uhr Weniger Geld in’e Kass

Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel hett vun wegen de Corona-Pandemie andüüdt, dat se in’e Staatskass an Geld wat strieken mööt. In’n Snack mit NDR 90,3 see de Politiker vun’e SPD, dat welke vun de Utgaven verschaven oder in’e Längen treckt warrn müssen. Üm wat dat dor nu genau gahn deit, dat see he nich. Achter de ganze Saak stickt, dat Hamborg, so as de Stüerschätzers dat seggt, weniger Geld to’n Utgeven in’e Staatskass hett as se dat noch vör den ganzen Corona-Slamassel dacht harrn.

