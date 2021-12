Stand: 17.12.2021 09:30 Uhr Ne’e Stadtdeel liggt deep

För den ne’en Stadtdeel Baverbillwarder in den Bezirk Bardörp bruukt se en ganzen Barg an Sand un Kies. Mehr as föfftigdusend Lastwagens vull. Dat is in den Stadtentwicklungsutschuss kund worrn. Denn de Wischen, op de dor boot warrn schall, de liegt deep un loopt bi starken Regen vull. Dorher mutt dor nu wat ropschütt warrn, dat dat höger kummt. In dree Johr schall dat dor losgahn.

// Stand: 17.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.12.2021 | 09:30 Uhr