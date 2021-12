Stand: 17.12.2021 09:30 Uhr Unfall

Op‘e A7 achter den Elvtunnel in Richt na Noorden hen, dor hett dat en Lkw-Unfall geven. Dor is en Lastwagen dicht bi de Utfohrt Othmarschen op’e Siet kippt. Woso, dat is noch unkloor. De Fohrer is na’t Krankenhuus henkamen. Een vun’e Röhren in’n Elvtunnel is nu dicht un dorüm gifft dat dor nu lange Staus.

