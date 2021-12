Stand: 17.12.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kaamt wi recht dröög wat dör den Dag, liekers dat teemlich grau warrt, so as güstern. Man dor mach vundaag villicht’n beten Nieselregen mit dorbi ween bi nich mehr as negen Graad. Opstunns sünd dat söss in Fuhlsbüddel. Un morgen süht dat meist jüst so ut. Villicht’n beten mehr Sünn bi Temperaturen, de ok so üm un bi acht bet negen Graad liggen doot.

