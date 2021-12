Stand: 16.12.2021 09:30 Uhr EU-Drepen

In Brüssel dreept sik an’n Vörmeddag de EU-Staats un Regerensböversten. Dat is dat eerste EU-Drepen för Bunnskanzler Olaf Scholz. Dorbi snackt se ünner anner’n över de Minschen, de nich so veel vun’t Impen in de Corona-Pandemie hollen doot un över de Omikron-Variante. Un denn geiht dat noch üm dat swore Verhältnis mit Russland. Russland hett an de Grenz Truppen tosamentrocken. Nu reekt se mit en Inmarsch na de Ukraine. // Stand 16.12.2021, Kl. 9:30

