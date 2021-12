Stand: 16.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt vundaag beten gries an, dat drieselt ok jümmer mal wedder so vör sik hen, man later kümmt doch noch de Sünn rut. De Temperaturen schafft dat op bet to teihn Graad.

Markt jo dat Wedder vun vundaag, morgen warrt dat meist jüst so. // Stand: 16.12.2021, Kl. 9:30

